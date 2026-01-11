Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 9:44 AM IST

    യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി​ക്കു​ണ്ടാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി​ക്കു​ണ്ടാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഉ​ക്രെ​യ്‌​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കീ​വി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ണ്ടാ​യ ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ത​ത്വാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വും അ​ച​ഞ്ച​ല​വു​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​നും യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​നും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​വൈ​ത്ത് പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വി​യ​ന്ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ആ​തി​ഥേ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത​യും പ്ര​സ്താ​വ​ന ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ന​യ​ത​ന്ത്ര ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ സാ​യു​ധ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക​റ്റി​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ന്നു​വെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - Kuwait expresses grief over damage to Qatari embassy in Ukraine
