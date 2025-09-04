Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസു​ഡാ​നി​ലെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 12:00 PM IST

    സു​ഡാ​നി​ലെ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ദു​ര​ന്തം: കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സു​ഡാ​നി​ലെ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ദു​ര​ന്തം: കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ഡാ​നി​ലെ ഡാ​ർ​ഫ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നും പ​രി​ക്കി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സു​ഡാ​നെ അ​നു​ശോ​ച​ന​വും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലി​ൽ സു​ഡാ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ര​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സു​ഡാ​നി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ൻ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലി​ൽ ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ മ​രി​ച്ച​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 370 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ട​ക്ക​ൻ സു​ഡാ​നി​ലെ മാ​റാ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. യ​ഥാ​ർ​ഥ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ അ​റി​വാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും സു​ഡാ​നി​ലെ യു.​എ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി കോ ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ (ഹു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ) ആ​ന്‍റ​ണി ഗെ​രാ​ർ​ഡ് ബി.​ബി.​സി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ട​ർ​സി​ൻ ഗ്രാ​മം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞു. റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​പ​ക​ട സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​നും അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കാ​നും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ട്. താ​ഴ്വ​ര​യി​ലൂ​ടെ അ​പ​ക​ട സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്താ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ടി​വ​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:LandslideSudancondolencesKuwait
    News Summary - Kuwait expresses condolences over landslide in Sudan
    Similar News
    Next Story
    X