Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 10:45 AM IST

    അ​ൾ​ജീ​രി​യ​യി​ലെ ബ​സ് അ​പ​ക​ടം; കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    അ​ൾ​ജീ​രി​യ​യി​ലെ ബ​സ് അ​പ​ക​ടം; കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ൾ​ജീ​രി​യ​യി​ൽ ബ​സ് പാ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞ് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​ൾ​ജീ​രി​യ​യെ അ​നു​ശോ​ച​ന​വും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​മാ​യ അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ൾ​ജീ​രി​യ​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ 18 പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും ഒ​മ്പ​തു പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    TAGS:Bus AccidentAlgeriagulfKuwait
