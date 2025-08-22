Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:08 AM IST

    സു​ഡാ​നി​ലെ സ്ഥി​തി വ​ഷ​ളാ​കു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സു​ഡാ​നി​ലെ സ്ഥി​തി വ​ഷ​ളാ​കു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ഡാ​നി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക സ്ഥി​തി ഗു​രു​ത​ര ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും സു​ഡാ​നി​ലെ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച 2023ലെ ​ജി​ദ്ദ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും അ​നു​സ​രി​ച്ച്, സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    സു​ഡാ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​തം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ലൈ​ൻ​ഡ് ഫോ​ർ അ​ഡ്വാ​ൻ​സിം​ഗ് ലൈ​ഫ് സേ​വിങ് ആ​ൻ​ഡ് പീ​സ് ഇ​ൻ സു​ഡാ​ൻ ഗ്രൂ​പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:SudanKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Kuwait expresses concern over worsening situation in Sudan
