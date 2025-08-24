Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകു​വൈ​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 10:49 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ല്‍ ഇ​ട​വ​ക വ​ജ്രജൂ​ബി​ലി അ​ഞ്ചി​ന്

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വൈ​ത്ത് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ല്‍ ഇ​ട​വ​ക വ​ജ്രജൂ​ബി​ലി അ​ഞ്ചി​ന്
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ് തോ​മ​സ്‌ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ട​വ​ക 60ാമ​ത് ഇ​ട​വ​ക ദി​ന​വും, ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ​ജ്ര ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ന​ട​ക്കും.വൈ​കീട്ട് ആ​റി​ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ല്‍ ച​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ല്‍ സ​ഭ​യു​ടെ പ്രി​സൈ​ഡി​ങ് ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം വ​ജ്ര ജൂ​ബി​ലി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ, കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി, കെ.​ഇ.​സി.​എ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും വി​വി​ധ സ​ഭ, സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ക്കും. വ​ജ്ര ജൂ​ബി​ലി​യു​ടെ ലോ​ഗോ​യും തീ​മും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ 25 വ​ർ​ഷം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച ഇ​ട​വ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കും. മ​റ്റു വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി വി​കാ​രി സി​ബി. പി.​ജെ, ജോ​ർ​ജ് വ​ർ​ഗീ​സ്, കു​രു​വി​ള ചെ​റി​യാ​ൻ, സി​ജു​മോ൯ എ​ബ്ര​ഹാം, ബി​ജു ശ​മൂ​വേ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait Newsdiamond jubileeEvangelical church
    News Summary - Kuwait Evangelical Church celebrates its Diamond Jubilee on Friday
    Similar News
    Next Story
    X