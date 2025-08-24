കുവൈത്ത് ഇവാഞ്ചലിക്കല് ഇടവക വജ്രജൂബിലി അഞ്ചിന്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സെന്റ് തോമസ് ഇവാഞ്ചലിക്കല് ചര്ച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ കുവൈത്ത് ഇടവക 60ാമത് ഇടവക ദിനവും, ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് നടക്കും.വൈകീട്ട് ആറിന് നാഷനൽ ഇവാഞ്ചലിക്കല് ചർച്ചിലാണ് പരിപാടി. ഇവാഞ്ചലിക്കല് സഭയുടെ പ്രിസൈഡിങ് ബിഷപ് ഡോ. തോമസ് എബ്രഹാം വജ്ര ജൂബിലി പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും.
എൻ.ഇ.സി.കെ, കെ.ടി.എം.സി.സി, കെ.ഇ.സി.എഫ് ഭാരവാഹികളും വിവിധ സഭ, സംഘടന പ്രതിനിധികളും ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു സംസാരിക്കും. വജ്ര ജൂബിലിയുടെ ലോഗോയും തീമും സമ്മേളനത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും. പ്രവാസ ജീവിതത്തില് 25 വർഷം പൂര്ത്തീകരിച്ച ഇടവക അംഗങ്ങളെ ആദരിക്കും. മറ്റു വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ വിജയത്തിനായി വികാരി സിബി. പി.ജെ, ജോർജ് വർഗീസ്, കുരുവിള ചെറിയാൻ, സിജുമോ൯ എബ്രഹാം, ബിജു ശമൂവേൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.
