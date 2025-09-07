Begin typing your search above and press return to search.
    7 Sept 2025 2:19 PM IST
    7 Sept 2025 2:19 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ഇ​ട​വ​ക വ​ജ്ര​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് തു​ട​ക്കം

    Kuwait Evangelical Church begins Diamond Jubilee celebrations
    കു​വൈ​ത്ത് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ഇ​ട​വ​ക വ​ജ്ര​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ട​വ​ക വ​ജ്ര​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് തു​ട​ക്കം. സ്തോ​ത്ര​ശു​ശ്രൂ​ഷ​യോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് ആ​രം​ഭ​മാ​യി. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി സി​ബി പി.​ജെ. നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. സ​ഭ​യു​ടെ പ്രി​സൈ​ഡി​ങ് ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം വ​ജ്ര​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ട​വ​ക ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ കു​രു​വി​ള ചെ​റി​യാ​ന്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വ​ജ്ര​ജൂ​ബി​ലി തീ​മും ലോ​ഗോ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ ഇ​ട​വ​ക​യോ​ടൊ​പ്പം 25 വ​ര്‍ഷം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    പൗ​രോ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ 40 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ സ​ഭ​യു​ടെ പ്രി​സൈ​ഡി​ങ് ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാ​മി​നെ ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ​രി​ച്ചു. വ​ജ്ര​ജൂ​ബി​ലി ലോ​ഗോ​യും തീം ​സോ​ങ്ങും ര​ചി​ച്ച് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച റെ​ക്സി ചെ​റി​യാ​ന്‍, ലി​ന്‍സ് വ​ര്‍ഗീ​സ്, ലി​നു പി. ​മാ​ണി​ക്കൂ​ഞ്ഞ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    വ​ജ്ര​ജൂ​ബി​ലി പ്രോ​ജ​ക്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ ജോ​ര്‍ജ് വ​ര്‍ഗീ​സ്, തോ​മ​സ് ജോ​ണ്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന് കൈ​മാ​റി. ബി​നു എ​ബ്ര​ഹാം (കെ.​ഇ.​സി.​എ​ഫ്. പ്ര​സി), കെ.​സി. ജോ​ര്‍ജ്, റോ​യ് കെ. ​യോ​ഹ​ന്നാ​ന്‍ (എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ. സെ​ക്ര), വ​ര്‍ഗീ​സ് മാ​ത്യു (കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി. പ്ര​സി), അ​ജോ​ഷ് മാ​ത്യു (കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി. സെ​ക്ര), സ​ജു വാ​ഴ​യി​ല്‍ തോ​മ​സ് (എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ. കോ​മ​ണ്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗം), ജോ​ര്‍ജ് വ​ര്‍ഗീ​സ് (സ​ഭ അ​ല്‍മാ​യ ട്ര​സ്റ്റി) എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ട​വ​ക കൊ​യ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ലി​നു പി. ​മാ​ണി​ക്കു​ഞ്ഞ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സി​ജു​മോ​ന്‍ എ​ബ്ര​ഹാം സ്വാ​ഗ​ത​വും ബി​ജു സാ​മു​വേ​ല്‍ ന​ന്ദി​യും ന​ട​ത്തി.

