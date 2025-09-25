വർണങ്ങളുടെ മേളമായി കേര ‘മഴവില്ല് -2025’ ചിത്രരചന മത്സരംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് എറണാകുളം റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ കുട്ടികളുടെ ചിത്രരചന മത്സരം 'മഴവില്ല് - 2025'ൽ വൻ പങ്കാളിത്തം.അബ്ബാസിയ യുനൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ സബ് ജൂനിയർ, ജൂനിയർ, സീനിയർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളായി മത്സരങ്ങൾ നടന്നു.
മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളായി നൂറിലധികം കുട്ടികൾ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ 'കേര' ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിൽ വിതരണം ചെയ്യും.ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനിൽ സ്കറിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പരിപാടി ചിത്രകാരനും ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് അധ്യാപകനുമായ ഡാൻറ്റിസ് തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ‘മഴവില്ല്- 2025’ കൺവീനർ എസ്.പി.ബിജു സ്വാഗതവും ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് മാത്യു നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
