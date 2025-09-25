Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 9:46 AM IST

    വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ള​മാ​യി കേ​ര ‘മ​ഴ​വി​ല്ല് -2025’ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം

    drawing competition
    കേ​ര ‘മ​ഴ​വി​ല്ല് -2025’ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് എ​റ​ണാ​കു​ളം റ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം 'മ​ഴ​വി​ല്ല് - 2025'ൽ ​വ​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം.അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു.

    മൂ​ന്നു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി നൂ​റി​ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ 'കേ​ര' ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.ച​ട​ങ്ങി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​നി​ൽ സ്ക​റി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി ചി​ത്ര​കാ​ര​നും ആ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ക്രാ​ഫ്റ്റ് അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ ഡാ​ൻ​റ്റി​സ് തോ​മ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ‘മ​ഴ​വി​ല്ല്- 2025’ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​സ്.​പി.​ബി​ജു സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

