കുവൈത്ത് എൻജിനീയേഴ്സ് ഫോറം ഓണാഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് എൻജിനീയേഴ്സ് ഫോറം (കെ.ഇ.എഫ്) ഓണാഘോഷം ‘ഓണവർണങ്ങൾ- 2025' റുമെയ് തിയായിലെ അൽ സുമറിഡോ ഹാളിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു.
കൺവീനർ ഗംഗാ പ്രസാദ് സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തി. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് എൻജിനീയറിങ് കോളജ് അലുമ്നി പ്രസിഡന്റുമാർ ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.അംഗങ്ങൾക്കായി നടത്തിയ ഓണം ഫോട്ടോഗ്രഫി, റീൽസ് മത്സര വിജയികൾക്ക് ചടങ്ങിൽ സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു.കെ.ഇ.എഫ് സുവനീർ, ‘കൈനറ്റിക്- 2025’ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം എന്നിവയും നടന്നു.കലാ വിരുന്നിൽ തിരുവാതിര ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കലാരൂപങ്ങളും, നാടകങ്ങളും അരങ്ങേറി. 200ഓളം കലാകാരന്മാർ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഓണസദ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ജനറൽ കൺവീനർ ഡിസൈനേറ്റ് ബിജു, സ്പെഷലിറ്റിസ് കൺവീനർ പ്രശാന്ത് , ഓർഗനൈസേഷൻ കൺവീനർ ജോമി, ആർട്സ് കൺവീനർ രേണു എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register