Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 8:34 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    കു​വൈ​ത്ത് എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കു​വൈ​ത്ത് എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റം (കെ.​ഇ.​എ​ഫ്) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ണ​വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ൾ- 2025' റു​മെ​യ് തി​യാ​യി​ലെ അ​ൽ സു​മ​റി​ഡോ ഹാ​ളി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗം​ഗാ പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എ​ട്ട് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അലുമ്നി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ ആ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ണം ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി, റീ​ൽ​സ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.​കെ.​ഇ.​എ​ഫ് സു​വ​നീ​ർ, ‘കൈ​ന​റ്റി​ക്- 2025’ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു.​ക​ലാ വി​രു​ന്നി​ൽ തി​രു​വാ​തി​ര ഉ​ൾ​പ്പെടെ വി​വി​ധ ക​ലാരൂ​പ​ങ്ങ​ളും, നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. 200ഓ​ളം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡി​സൈ​നേ​റ്റ് ബി​ജു, സ്പെ​ഷ​ലി​റ്റി​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​ശാ​ന്ത് , ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​മി, ആ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ രേ​ണു എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

