പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കുവൈത്ത്, ഈജിപ്ത് മന്ത്രിമാർ

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പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കുവൈത്ത്, ഈജിപ്ത് മന്ത്രിമാർtext_fields
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News Summary - Kuwait Egypt Ministers Discuss
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പശ്ചിമേഷ്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു കുവൈത്ത്, ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ. കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹിനെ ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബദർ അബ്ദെലാറ്റി ഫോണിൽ വിളിച്ചു.
മേഖലയിൽ സ്ഥിരതയും സുരക്ഷയും കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ തുടർച്ചയായ ഏകോപനവും കൂടിയാലോചനകളും ആവശ്യമാണെന്നും ഇരുവരും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
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