Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ലഹരിമരുന്നുമായി നാലു പേർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    kuwait
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഫർവാനിയ, റിക്ക, ദാഹർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടന്ന മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കേസുകളിൽ ലഹരിമരുന്നുമായി നാലു പേർ പിടിയിലായി. മയക്കുമരുന്നുകളും സൈക്കോട്രോപ്പിക് ലഹരിവസ്തുക്കളും ഇവരിൽ നിന്ന് ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഫോർ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ പിടിച്ചെടുത്തു.

    1,010 ലിറിക്ക ക്യാപ്‌സ്യൂളുകൾ, കൃത്രിമ രാസലായനിയിൽ മുക്കിയ 307 എ-4 ഷീറ്റുകൾ, 100 ഗ്രാം കഞ്ചാവ്, 51 ഗ്രാം ഷാബു, രണ്ട് അളവുതൂക്ക യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    വിൽപ്പനക്കും സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനുമായി കരുതിയവയാണ് ഇവയെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പ്രതികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും, പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Kuwait Drug Raid Arrests
    Next Story
    X