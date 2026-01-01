Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅ​ൽ സൂ​ർ തീ​രം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 1:32 PM IST

    അ​ൽ സൂ​ർ തീ​രം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി കു​വൈ​ത്ത് ഡൈ​വി​ങ് ടീം

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ല് ട​ൺ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ല​ക​ൾ, ക​യ​റു​ക​ൾ, ബാ​ര​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ നീ​ക്കി
    അ​ൽ സൂ​ർ തീ​രം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി കു​വൈ​ത്ത് ഡൈ​വി​ങ് ടീം
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ സൂ​ർ തീ​രം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന കു​വൈ​ത്ത് ഡൈ​വി​ങ് ടീം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ട​ലും തീ​ര​ങ്ങ​ളും വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ർ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ഡൈ​വി​ങ് ടീം. ​ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​ൽ സൂ​ർ തീ​രം സം​ഘം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി. നാ​ല് ട​ൺ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ല​ക​ൾ, ക​യ​റു​ക​ൾ, ബാ​ര​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്തു.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ തീ​ര​ങ്ങ​ളും ദ്വീ​പു​ക​ളും വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന ശൈ​ത്യ​കാ​ല പ​രി​സ്ഥി​തി സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് ടീം ​ലീ​ഡ​ർ വ​ലീ​ദ് അ​ൽ ഫ​ദ്‌​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് അ​ൽ സൂ​ർ തീ​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. കാ​മ്പ​യി​ൻ അ​ഞ്ച് ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു.

    തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് വേ​ലി​യി​റ​ക്ക കാ​ല​യ​ള​വ് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക, ക​ട​ൽ തീ​ര​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​ക്കു​ക, സ​മു​ദ്ര അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ര​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന വ​ട​ക്ക​ൻ കാ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​യോ​ജ​നം നേ​ടു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ൽ ഫ​ദ്‌​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ശൈ​ത്യ​കാ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു. അ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​വ​ബോ​ധം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsLatest News
    News Summary - Kuwait diving team completes Al Sur beach cleanup
    Similar News
    Next Story
    X