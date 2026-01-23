Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    23 Jan 2026 11:09 AM IST
    Updated On
    23 Jan 2026 11:09 AM IST

    ക​ട​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഡൈ​വ് ടീം

    ​ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ തെ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ഉം ​അ​ൽ നം​ൽ ദ്വീ​പി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി​
    ക​ട​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഡൈ​വ് ടീം
    ക​ട​ലി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ക്കി​യ വ​ല​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ട​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഡൈ​വ് ടീം. ​കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ല​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത ഡൈ​വ് ടീം ​ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ തെ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ഉം ​അ​ൽ നം​ൽ ദ്വീ​പി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി.

    ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ്, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​ഷ് റി​സോ​ഴ്‌​സ​സ്, എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്റ് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ശു​ചീ​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ഡൈ​വ് ടീം ​ത​ല​വ​ൻ വാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഫി​ദ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ല​ക​ൾ സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും സ​മു​ദ്ര നാ​വി​ഗേ​ഷ​നെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​തി​നാ​ലാ​ണ് ഇ​വ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഉം ​അ​ൽ നം​ൽ ദ്വീ​പി​ൽ നി​ന്ന് അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും ദ്വീ​പി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യാ​ത്മ​ക രൂ​പ​ത്തെ​യും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക മൂ​ല്യ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി.

