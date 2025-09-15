Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകടലും തീരവും...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 9:42 AM IST

    കടലും തീരവും ശുചീകരിച്ച് കുവൈത്ത് ഡൈവ് ടീം

    text_fields
    bookmark_border
    കടലും തീരവും ശുചീകരിച്ച് കുവൈത്ത് ഡൈവ് ടീം
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ഡൈ​വ് ടീ​മി​ന്റെ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ വ​ള​ന്റ​റി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഇ.​വി.​എ​ഫ്) രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ തെ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ഖോ​ർ ഇ​സ്‌​ക​ന്ദ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്, ഇ​രു​മ്പ് അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി തീ​ര​ങ്ങ​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി.രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ശു​ചീ​ക​ര​ണം. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്, മ​റ്റ് മാ​ലി​ന്യം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മു​ദ്ര​ത്തെ​യും സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ​ൻ പ​രി​സ്ഥി​തി പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല ഓ​ഫി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ഗോ​ള കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നും ഇ.​വി.​എ​ഫ് ടീം ​നേ​താ​വ് വ​ലീ​ദ് അ​ൽ ഫാ​ദേ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ്നൈ​ദ​ർ, അ​ൽ സൂ​ർ, ഖൈ​റാ​ൻ, നു​വൈ​സീ​ബ് എ​ന്നീ തീ​ര​ങ്ങ​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മാ​ലി​ന്യം ബോ​ട്ട് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും സ​മു​ദ്ര അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും നാ​വി​ഗേ​ഷ​നും സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. യു.​എ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ആ​മ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ൽ ദ​ശ​ല​ക്ഷം സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 10 ല​ക്ഷം പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി (ഇ.​പി.​എ) സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ജു​ദൈ​ലി​യാ​ത്ത് തീ​ര​ദേ​ശ സ​മു​ദ്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം, ജ​ഹ്‌​റ പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം, ഷു​വൈ​ഖ്, ആ​ഷി​ർ​ജ് തീ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി തീ​ര​ങ്ങ​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും വ​ലീ​ദ് അ​ൽ ഫാ​ദേ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewscleaningCoastKuwait Newssea cleaning
    News Summary - Kuwait Dive Team Cleans Sea and Coast
    Similar News
    Next Story
    X