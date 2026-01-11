Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 11 Jan 2026 9:41 AM IST
    വ്യോ​മ-​മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം നേ​രി​ട​ൽ പ​രി​ശീ​ലി​ച്ചു; ‘ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ്’ സൈ​നി​കാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ മി​ക​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്

    വ്യോ​മ-​മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി
    വ്യോ​മ-​മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം നേ​രി​ട​ൽ പ​രി​ശീ​ലി​ച്ചു; ‘ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ്’ സൈ​നി​കാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ മി​ക​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്
    ‘ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ്’ സൈ​നി​കാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ‘ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ്-2026’ സൈ​നി​കാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ മി​ക​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്.

    സൈ​നി​കാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സൈ​ന്യം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് ആ​ർ​മി ജ​ന​റ​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ജി​സി​സി സേ​ന​ക​ളു​ടെ യു​ദ്ധ​സ​ന്ന​ദ്ധ​ത ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് അ​ഭ്യാ​സം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സം​യു​ക്ത വ്യോ​മ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും സം​യോ​ജി​ത ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ന്ന​ത്. വ്യോ​മ-​മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി

    പ​ര​സ്പ​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ക​മാ​ൻ​ഡ്-​ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ‘ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ് -2026’ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കി. അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സേ​ന​ക​ൾ സം​യു​ക്ത വ്യോ​മ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​വും സം​യോ​ജ​ന​വും ദൗ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ ശേ​ഷി​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ‘ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ് -2026’ അ​ഭ്യാ​സം ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ്തം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണെ​ന്നും പ്ര​തി​രോ​ധ സം​യോ​ജ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

