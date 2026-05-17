Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഗൾഫ് ഗെയിംസിൽ കുവൈത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 May 2026 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 12:08 PM IST

    ഗൾഫ് ഗെയിംസിൽ കുവൈത്ത് കുതിപ്പ് തുടരുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഗൾഫ് ഗെയിംസിൽ കുവൈത്ത് കുതിപ്പ് തുടരുന്നു
    cancel
    camera_alt

    കുവൈത്ത് താരങ്ങൾ മെഡല​ുമായി

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ദോഹയിൽ നടക്കുന്ന നാലാമത് ഗൾഫ് ഗെയിംസിൽ കുവൈത്ത് കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്ന് സ്വർണവും അഞ്ച് വെള്ളിയും രണ്ട് വെങ്കലവും കുവൈത്തിന്റെ അത്‌ലറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി. മെയ് 22 വരെ ഈ ഗെയിംസ് നടക്കും. ഷൂട്ടിംഗ് മത്സരങ്ങളിൽ, പുരുഷ വിഭാഗം സ്കീറ്റ് ഇനത്തിൽ കുവൈത്ത് ടീം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി. വ്യക്തിഗത സ്കീറ്റ് മത്സരത്തിൽ മുഹമ്മദ് അവ്വാദ് വെള്ളി മെഡലും, വനിതാ സ്കീറ്റ് ടീമായ അഫ്ര മുഹമ്മദ്, ഫാത്തിമ അൽ സാബി എന്നിവർ വെങ്കലവും നേടി. ഫെൻസിംഗിൽ കുവൈത്തിന്റെ ദേശീയ വനിതാ ടീം യു.എ.ഇ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി.

    പുരുഷ ഫോയിൽ ടീം ഇനത്തിൽ പുരുഷ ടീം വെങ്കല മെഡൽ നേടി. 400 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത മെഡ്‌ലിയിൽ കുവൈത്തിന്റെ ടീം വെങ്കലം നേടി. വ്യക്തിഗത 145 സെന്റിമീറ്റർ ഇനത്തിൽ റൈഡർ അലി അൽ ഖറാഫി വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. അത്‌ലറ്റിക്‌സിൽ പുരുഷന്മാരുടെ 110 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ യാക്കൂബ് അൽ യൂഹ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി. പുരുഷന്മാരുടെ ലോംഗ്ജമ്പിൽ അബ്ദുള്ള അൽ അസ്മി വെള്ളി മെഡൽ നേടി, ജാവലിൻ ത്രോയിൽ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽഅസ്മി വെള്ളി മെഡൽ നേടി. വനിതകളുടെ ഹെപ്റ്റാത്തലണിൽ അൽ ഗാസി ഫർഹാനും വെള്ളി മെഡൽ നേടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf gamesKuwaitcontinues
    News Summary - Kuwait continues to surge at Gulf Games
    Similar News
    Next Story
    X