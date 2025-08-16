Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    16 Aug 2025 4:05 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2025 4:05 PM IST

    ഗസ്സക്ക് കുവൈത്ത് സഹായം തുടരുന്നു; 40 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി നാലാം വിമാനം

    ഒരാഴ്ചക്കിടെ കുവൈത്ത് അയച്ചത് 70 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ
    ഗസ്സക്ക് കുവൈത്ത് സഹായം തുടരുന്നു; 40 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി നാലാം വിമാനം
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗസ്സയിലേക്ക് കുവൈത്തിന്റെ അടിയന്തിര സഹായം തുടരുന്നു. 40 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി കുവൈത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വിമാനം ഈജിപ്തിലെ അൽ അരിഷ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. പട്ടിണിയും ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും രൂക്ഷമായ ഗസ്സയിലേക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി ഒരാഴ്ചക്കിടെ കുവൈത്ത് അയക്കുന്ന നാലാമത്തെ വിമാനമാണിത്. ഈജിപ്തിലേക്ക് രണ്ടും ജോർഡനിലേക്ക് രണ്ടും വിമാനങ്ങളിലായി 70 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കുവൈത്ത് അയച്ചു.

    ജോർഡൻ,ഈജിപ്ത് കുവൈത്ത് എംബസികളുടെയും സന്നദ്ധസംഘടനകളുടെയും ഫലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെയും സഹകരണത്തോടെ ഗസ്സയിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കും.

    ദുരന്തബാധിതരെ സഹായിക്കാനുള്ള കുവൈത്ത് ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ അയച്ചതെന്നും വിവിധ ചാരിറ്റികളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇവ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും കുവൈത്ത് റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി (കെ.ആർ.സി.എസ്) ചെയർമാൻ ഖാലിദ് അൽ മഗാമിസ് പറഞ്ഞു.

    വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് കൂടുതൽ സഹായ വിമാനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

    Palestine Kuwait News aid to Gaza gulf news malayalam
    Kuwait continues aid to Gaza; Fourth plane carrying 40 tons of food supplies
