ഗസ്സക്ക് കുവൈത്ത് സഹായം തുടരുന്നു, 10 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി അഞ്ചാമത് വിമാനം

ഗസ്സക്ക് കുവൈത്ത് സഹായം തുടരുന്നു, 10 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി അഞ്ചാമത് വിമാനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കടുത്ത ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ദുരിതവും തുടരുന്ന ഗസ്സയിലേക്ക് കുവൈത്തിന്റെ സഹായം തുടരുന്നു. അടിയന്തിര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കുവൈത്ത് ഗസ്സയിലേക്ക് 10 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൂടി അയച്ചു. ജോർഡനിലെ മാർക്ക മിലിട്ടറി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിക്കുന്ന സഹായവസ്തുക്കൾ റോഡുമാർഗം ഗസ്സയിലെത്തിക്കും.
പട്ടിണിയും ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും രൂക്ഷമായ ഗസ്സയിലേക്ക് രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ കുവൈത്ത് അയക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ദുരിതാശ്വാസ സഹായമാണിത്. നേരത്തെ ഈജിപ്തിലേക്ക് രണ്ടും ജോർഡനിലേക്ക് രണ്ടും വിമാനങ്ങളിലായി 70 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കുവൈത്ത് അയച്ചിരുന്നു.
സാമൂഹികകാര്യ, വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിൽ കുവൈത്ത് റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി (കെ.ആർ.സി.എസ്) ആണ് സഹായ കൈമാറ്റം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. ഗസ്സയിലെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായും അടിയന്തര സഹായം നൽകുന്നത് തുടരുമെന്നും കെ.ആർ.സി.എസ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഫഹദ് അൽ മൻദീൽ പറഞ്ഞു.
സഹായ വിതരണം വേഗത്തിലും ഫലപ്രദമായും നടക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ജോർഡനിലെ കുവൈത്ത് എംബസി, ജോർഡനിയൻ ഹാഷെമൈറ്റ് ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ (ജെ.എച്ച്.സി.ഒ), ഫലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി (പി.ആർ.സി.എസ്) എന്നിവയുമായി കെ.ആർ.സി.എസ് ഏകോപനം നടത്തുന്നുണ്ട്.
അതിനിടെ, കുവൈത്ത് എത്തിച്ച ആദ്യ ബാച്ച് സഹായം വ്യാഴാഴ്ച കരം അബു സലിം ക്രോസിംഗ് വഴി ഈജിപ്ഷ്യൻ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി ഗസ്സയിലെത്തിക്കും. തുടർന്ന് ഇവ ഗസ്സയിലെ ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പി.ആർ.സി.എസിന് കൈമാറും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register