Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightട്രം​പ്‌, പു​ടി​ൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:56 AM IST

    ട്രം​പ്‌, പു​ടി​ൻ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    യു​ക്രെ​യ്ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്
    ട്രം​പ്‌, പു​ടി​ൻ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പും റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​നും ത​മ്മി​ൽ അ​ലാ​സ്ക​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യെ കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും റ​ഷ്യ​ൻ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഗു​ണ​ക​ര​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നീ​തി​യു​ക്ത​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പു​ടി​നും-​ട്രം​പും അ​ലാ​സ്ക​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:meetingDonald TrumpcongratulatesUkraine Russia War
    News Summary - Kuwait congratulates Trump, Putin on meeting
    Similar News
    Next Story
    X