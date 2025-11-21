Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightദേശീയ ദിനം; ഒമാന്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 11:37 AM IST

    ദേശീയ ദിനം; ഒമാന് കുവൈത്തിന്റെ അഭിനന്ദനം

    text_fields
    bookmark_border
    ദേശീയ ദിനം; ഒമാന് കുവൈത്തിന്റെ അഭിനന്ദനം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: 55ാം ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം. ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന് കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​പ​ര​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും അ​മീ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജ്ഞാ​ന​പൂ​ർ​വ​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നും അ​വി​ടു​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും കൈ​വ​ര​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​മീ​ർ ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും കൈ​വ​ര​ട്ടെ​യെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹും ആ​ശം​സ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national dayKuwaitcongratulatesOman
    News Summary - Kuwait congratulates Oman on National Day
    Similar News
    Next Story
    X