Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    15 Sept 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 9:46 AM IST

    പാകിസ്താനിലെ ഭീകരാക്രമണം; കുവൈത്ത് അപലപിച്ചു

    പാകിസ്താനിലെ ഭീകരാക്രമണം; കുവൈത്ത് അപലപിച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ സൈ​നി​ക വാ​ഹ​ന​ വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.പാ​കി​സ്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​ര​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ല്ലാ​ത്ത​രം അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭീ​ക​ര​ത​ക്കും എ​തി​രാ​യ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 12 പേ​ർ മ​രി​ച്ച​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    TAGS:terrorist attackGulf NewsCondemnsPakistanKuwait News
    News Summary - Kuwait condemns terrorist attack in Pakistan
