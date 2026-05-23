Posted Ondate_range 23 May 2026 10:48 AM IST
ചാഡിലെ ഭീകരാക്രമണം: കുവൈത്ത് അപലപിച്ചു
News Summary - Kuwait condemns terrorist attack in Chad
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ചാഡിലെ സൈനിക താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതിനെ കുവൈത്ത് അപലപിച്ചു. സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും നിലനിർത്താൻ ചാഡ് നടത്തുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നതായും കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ചാഡ് സർക്കാറിനും ജനങ്ങൾക്കും ഇരയുടെ കുടുംബത്തിനും മന്ത്രാലയം ആത്മാർത്ഥ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചു. എല്ലാത്തരം അക്രമങ്ങളെയും ഭീകരതയെയും കുവൈത്ത് ശക്തമായി നിരാകരിക്കുന്നതായും മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ ആവർത്തിച്ചു.
