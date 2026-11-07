അമ്മാനിലെ ഭീകരാക്രമണം: കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു

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അമ്മാനിലെ ഭീകരാക്രമണം: കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചുtext_fields
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News Summary - Kuwait Condemns Terrorist Attack in Amman
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജോർഡൻ തലസ്ഥാനമായ അമ്മാനിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തെ കുവൈത്ത് അപലപിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ ജോർഡൻ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും, പട്രോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതിരുന്നു.
എല്ലാത്തരം അക്രമങ്ങളെയും ഭീകരവാദത്തെയും കുവൈത്ത് ശക്തമായി എതിർക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ജോർഡന് പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കുടുംബത്തെ അനുശോചനം അറിയിച്ച കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം, പരിക്കേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും ആശംസിച്ചു.
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