    Kuwait
    Kuwait
    date_range 29 Nov 2025 11:04 AM IST
    date_range 29 Nov 2025 11:04 AM IST

    വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപത്തെ വെടിവെപ്പ്;കുവൈത്ത് അപലപിച്ചു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ലെ വൈ​റ്റ് ഹൗ​സി​ന് സ​മീ​പം ര​ണ്ട് യു.​എ​സ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വെ​ടി​യേ​റ്റു​മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​പ​ല​പി​ച്ചു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​നോ​ടും ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം അ​റി​യി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ​ത്ത​രം അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭീ​ക​ര​ത​യെ​യും നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​യം 2.15നാ​ണ് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യാ​യ വൈ​റ്റ് ഹൗ​സി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് വെ​ടി​വെ​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്. വൈ​റ്റ്ഹൗ​സി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യേ​റി​യ ഫ​റാ​ഗ​ട്ട് മെ​ട്രോ സ്റ്റോ​പ്പി​ന് അ​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.​

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ സാ​റ ബെ​ക്സ്റ്റോ​മെ​ന്ന 20കാ​രി അ​ട​ക്കം ര​ണ്ടു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ക്ര​മി​യെ കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

