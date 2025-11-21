Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 11:59 AM IST

    സിറിയയിലെ ഇസ്രായേൽ കടന്നുകയറ്റം: അപലപിച്ച് കുവൈത്ത്

    സിറിയയിലെ ഇസ്രായേൽ കടന്നുകയറ്റം: അപലപിച്ച് കുവൈത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സി​റി​യ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും സം​ഘ​വും ന​ട​ത്തി​യ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി സി​റി​യ​ൻ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ലം​ഘ​ന​വു​മാ​ണ്.

    സി​റി​യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ൽ, 1974ലെ ​വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും കു​വൈ​ത്ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സി​റി​യ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

