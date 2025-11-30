Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസി​റി​യ​യി​ലെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 11:38 AM IST

    സി​റി​യ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം കു​വൈ​ത്ത് അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സി​റി​യ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം കു​വൈ​ത്ത് അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സി​റി​യ​യി​ലെ ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന ന​ട​ത്തി​യ നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ ശ്ര​മ​ത്തെ​യും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​വൈ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ തു​ര​ങ്കം വെ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​യ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഈ ​കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി സി​റി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ദ​ക്ഷി​ണ സി​റി​യ​യി​ലെ ബെ​യ്ത് ജി​ൻ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 13 സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ത്തി​നെ​തി​രെ സ്ഥ​ല​വാ​സി​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു വെ​ടി​വെ​പ്പ്. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:syriagulfnewsKuwaitIsraeli attack
    News Summary - Kuwait condemns Israeli attack on Syria
    Similar News
    Next Story
    X