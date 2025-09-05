Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 10:37 AM IST

    ല​ബ​നാ​നി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം: കു​വൈ​ത്ത് അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    ല​ബ​നാ​നി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം: കു​വൈ​ത്ത് അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ല​ബ​നാ​നി​ലെ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഇ​ട​ക്കാ​ല സേ​ന​ക്കു​നേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണം ല​ബ​നാ​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു​നേ​രെ​യു​ള്ള ന​ഗ്ന​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സു​ര​ക്ഷ​യും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ ല​ബ​നാ​നെ കു​വൈ​ത്ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ര​ക്ഷാ സ​മി​തി ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും കു​വൈ​ത്ത് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:CondemnsLebanonKuwait NewsIsraeli attack
    News Summary - Kuwait condemns Israeli attack on Lebanon
