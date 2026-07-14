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    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 July 2026 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 10:20 AM IST

    ബസ്രയിലെ ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് അപലപിച്ചു

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    ബസ്രയിലെ ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് അപലപിച്ചു
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബസ്രയിലെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. 1963 ലെ കോൺസുലാർ ബന്ധങ്ങൾക്കായുള്ള വിയന്ന കൺവെൻഷൻ പ്രകാരമുള്ള ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണിത്. ഇറാഖ് സർക്കാറിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിബദ്ധതകൾ, കോൺസുലാർ പരിസരങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കൺവെൻഷന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്നിവയെ ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതായി കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

    ഈ സംഭവങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇറാഖ് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഉത്തരവാദികളെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും തുടർ ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഇറാഖിലെ കുവൈത്തിന്റെ നയതന്ത്ര-കോൺസുലാർ മിഷനുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അടിയന്തരവും കർശനവുമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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    TAGS:AttacksbasraKuwaitKuwait condemns
    News Summary - Kuwait condemns attacks in Basra
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