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    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 July 2026 7:07 PM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 7:07 PM IST

    ബഹ്‌റൈൻ, ജോർഡൻ ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് അപലപിച്ചു

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    ബഹ്‌റൈൻ, ജോർഡൻ ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് അപലപിച്ചു
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബഹ്‌റൈൻ, ജോർഡൻ രാജ്യങ്ങൾക്കു നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ആക്രമണങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പരമാധികാരത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നും സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണെന്നും കുവൈത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചു.

    ബഹ്‌റൈനും ജോർഡനും പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, ഇരുരാജ്യങ്ങളും സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും കുവൈത്തിന്റെ പിന്തുണയും അറിയിച്ചു.

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    TAGS:CondemnsIran attackKuwait
    News Summary - Kuwait condemns attacks in Bahrain and Jordan
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