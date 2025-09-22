Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസു​ഡാ​നി​ലെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 11:12 AM IST

    സു​ഡാ​നി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സു​ഡാ​നി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ഡാ​നി​ലെ എ​ൽ ഫാ​ഷ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ​ള്ളി​ക്ക് നേ​രെ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് അ​പ​ല​പി​ച്ചു. സി​വി​ലി​യ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും എ​ല്ലാ​ത്ത​രം അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​വൈ​ത്ത് നി​ര​സി​ക്കു​ന്ന​താ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലും 2023ൽ ​പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ജി​ദ്ദ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ലും, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ര​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ച വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AttacksSudanGulf NewsKuwait newsKuwait condemns
    News Summary - Kuwait condemns attack in Sudan
    Similar News
    Next Story
    X