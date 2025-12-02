Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപാ​ട്ടി​ന്റെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 11:12 AM IST

    പാ​ട്ടി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ദി​ന​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇനി രണ്ടു ദിവസം
    പാ​ട്ടി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ദി​ന​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത്
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മി​ക​വും പ്ര​തി​ഭ​യും കൊ​ണ്ട് അ​ന്തി​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച 10 പേ​ർ, ശ​ബ്ദ​വും ഭാ​വ​വും കൊ​ണ്ട് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ഗാ​യ​ക​രാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്നു​പേ​ർ, ഇ​വ​ർ ഒ​രു​മി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന വേ​ദി. ഗ​ൾ​ഫ്മാ​ധ്യ​മം-​മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ ഫൈ​ന​ൽ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ന് ഇ​നി ര​ണ്ടു​നാ​ൾ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​സ്‍പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ മ്യൂ​സി​ക് ഫി​നാ​ലെ കു​വൈ​ത്തി​നെ പാ​ട്ടി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ദി​ന​മാ​ക്കും.

    സീ​നി​യ​ർ - ​ 1. എം.​വി. റ​ഹൂ​ഫ് 2. നി​ലൂ​ഫ​ർ 3. രോ​ഹി​ത് എ​സ് നാ​യ​ർ 4. റൂ​ത്ത് ആ​ൻ ടോ​ബി 5. ശ്യാ​മ ച​ന്ദ്ര​ൻ

    ജൂ​നി​യ​ർ  ​-

    1. ദേ​വ​ന പ്ര​ശാ​ന്ത് 2. ഹെ​ല​ൻ സൂ​സ​ൻ ജോ​സ്

    3. ന​യ​ന ര​തീ​ശ​ൻ നാ​യ​ർ 4. സ​റാ​ഫി​ൻ ഫ്ര​ഡ്ഡി 5. ശ്രീ​ന​ന്ദ മ​നോ​ജ്


    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ഫൈ​ന​ൽ മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 10 പേ​രാ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക. സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് അ​ഞ്ചു​പേ​രും ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് അ​ഞ്ചു​പേ​രും അ​ട​ക്കം 10 പേ​രാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ ​റൗ​ണ്ടി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക.

    പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, ജ്യോ​ത്സ്ന, സി​ജു സി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഫൈ​ന​ലി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കും. അ​വ​താ​ര​ക ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രും. കു​വൈ​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ഗാ​യ​ക​ർ എ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ജ​യി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ർ​കൊ​പ്പം വേ​ദി​യി​ൽ പാ​ടാ​നും അ​വ​സ​രം ഉ​ണ്ടാ​കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, ജ്യോ​ത്സ്ന, സി​ജു സി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മ്യൂ​സി​ക് ഷോ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. പ്ര​വേ​ശ​നം പാ​സ് മൂ​ലം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SingersKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Kuwait comes together to celebrate the song
    Similar News
    Next Story
    X