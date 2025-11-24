Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Nov 2025 12:17 PM IST
    date_range 24 Nov 2025 12:17 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ ഇ​ട​വ​ക കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ ഇ​ട​വ​ക കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ ഇ​ട​വ​ക കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം ഡോ. ​യൂ​യാ​കിം മാ​ർ കൂ​റി​ലോ​സ്

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സി​റ്റി മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ ഇ​ട​വ​ക ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 'കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ സ​ഭ​യു​ടെ സ​ഫ്ര​ഗ​ൻ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത ഡോ. ​യൂ​യാ​കിം മാ​ർ കൂ​റി​ലോ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​രി​മി​ത തൃ​പ​തി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. 62 കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ട​വ​ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സ​ഭാ ചു​മ​ത​ല​ക്കാ​രും ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളും അ​ണി​നി​ര​ന്ന വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്.

    ​ക്നാ​നാ​യ​സ​ഭ പ​ര​മാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കു​റി​യാ​ക്കോ​സ് മാ​ർ സേ​വേ​റി​യോ​സ്, മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ ഡ​ൽ​ഹി ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ൻ സ​ഖ​റി​യാ​സ് മാ​ർ അ​പ്രേം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റ​വ. ഡോ. ​ഫി​നോ എം. ​തോ​മ​സ്, മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ സ​ഭ​യു​ടെ നി​ര​ണം മാ​രാ​മ​ൺ ഭ​ദ്രാ​സ​ന ട്ര​സ്റ്റി അ​നീ​ഷ് കു​ന്ന​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി​ഗാ​യ​ക​രാ​യ ര​ഞ്ജി​നി ജോ​സ്, ലി​ബി​ൻ സ്ക​റി​യ, അ​നൂ​പ് കോ​വ​ളം, ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ സു​ധി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ഗാ​ന​മേ​ള, ഇ​ട​വ​കാം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് പൊ​ലി​മ​യേ​കി. രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം വ​രെ വി​വി​ധ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    News Summary - Kuwait City March Harvest Festival
