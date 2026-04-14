Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right2,182 വ്യക്തികളുടെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 April 2026 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 14 April 2026 11:47 AM IST

    2,182 വ്യക്തികളുടെ കുവൈത്ത് പൗരത്വം പിൻവലിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    2,182 വ്യക്തികളുടെ കുവൈത്ത് പൗരത്വം പിൻവലിച്ചു
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: അനധികൃതമായി നേടിയതെന്ന് തെളിഞ്ഞ 2,182 വ്യക്തികളുടെ പൗരത്വം കുവൈത്ത് പിൻവലിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച മൂന്നു ഉത്തരവുകൾ കുവൈത്ത് ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റായ ‘അൽയൂം’വഴി പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആശ്രിതത്വത്തിലൂടെ പൗരത്വം നേടിയവർക്കും ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ബാധകമാണ്.

    പൗരത്വത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുതുക്കിയ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി ദേശീയതാ പദവി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള കുവൈത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം. നേരത്തെയും നിരവധി അനധികൃത പൗരത്വങ്ങൾ കുവൈത്ത് നീക്കിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:citizenshipgulfnewsKuwait
    News Summary - Kuwait citizenship of 2,182 individuals revoked
    Similar News
    Next Story
    X