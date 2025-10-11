Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമന്ത്രിതല സമിതി യോഗം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 1:44 PM IST

    മന്ത്രിതല സമിതി യോഗം ചേർന്നു; കുവൈത്ത്- ചൈന കരാർ: പദ്ധതികൾ വേഗത്തിലാക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    മന്ത്രിതല സമിതി യോഗം ചേർന്നു; കുവൈത്ത്- ചൈന കരാർ: പദ്ധതികൾ വേഗത്തിലാക്കും
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത്- ചൈ​ന ക​രാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ്

    അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തും ചൈ​ന​യും ഒ​പ്പു​​െവ​ച്ച ക​രാ​റു​ക​ളും ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും (എം.​ഒ.​യു) ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലും തു​ട​ർ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി, സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ, റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ചൈ​നീ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മ​യ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ സ​മ​യ​ക്ര​മം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​രു​ഭൂ​മീ​ക​ര​ണം ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ആ​രം​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ചൈ​നീ​സ് ക​മ്പ​നി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന മ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി, അ​ബ്ദാ​ലി, ഷ​ഖാ​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക​മ്മി​റ്റി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത മാ​സം സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പ്, തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഏ​കോ​പ​നം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഏ​ഷ്യ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റു​മാ​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​മി​ഹ് ജ​വ​ഹ​ർ ഹ​യാ​ത്ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:projectsagreementsKuwait NewsKuwait-China
    News Summary - Kuwait-China agreement: Projects will be expedited
    Similar News
    Next Story
    X