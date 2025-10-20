Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 2:53 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 2:53 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ശ്വ​ര്യ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും നി​റ​ച്ച് കു​വൈ​ത്തി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ. ‘പൊ​ൻ​പു​ല​രി’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മം​ഗ​ഫ് ഡി​ലൈ​റ്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഒ​ട്ടും ചോ​ർ​ന്നു​പോ​കാ​തെ, അ​ൽ​പ​നേ​ര​ത്തേ​ക്ക് ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കു​ക​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ സൗ​ഹൃ​ദ​വും ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജെ​ന്നി മോ​ൻ നേ​ത്രൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​നീ​ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സി​സി​ൽ സാ​ബു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​രി​യ, സ​ജ​ന, ര​ജ്ഞി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജോ​ർ​ജി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫി​ലി​പ്പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, വ​ടം​വ​ലി എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൊ​ഴു​പ്പേ​കി. വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ക​ല, കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ​തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsKuwait Central Blood bankonam celebaration
    News Summary - c celebrated Onam
    Similar News
    Next Story
    X