Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    2 March 2026 10:08 AM IST
    Updated On
    2 March 2026 10:09 AM IST

    ആ​ക്ര​മ​ണങ്ങളുടെ മു​ന​യൊ​ടി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്

    97 ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ളും 283 ഡ്രോ​ണു​ക​ളും ത​ട​ഞ്ഞു ന​ശി​പ്പി​ച്ചു
    ആ​ക്ര​മ​ണങ്ങളുടെ മു​ന​യൊ​ടി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​റാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വ്യോ​മ പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന 97 ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ളും 283 ഡ്രോ​ണു​ക​ളും ത​ട​ഞ്ഞു ന​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് കേ​ണ​ൽ സൗ​ദ് അ​ൽ അ​ത്‌​വാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ൾ ചി​ല ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തി​ച്ച​ത് ചെ​റി​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കി.

    തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ആ​റാം റി​ങ് റോ​ഡി​ലു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ഓ​വ​ർ​ഹെ​ഡ് ലൈ​നു​ക​ളു​ടെ സേ​വ​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത് ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി വൈ​ദ്യൂ​തി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, ജ​ല ഡീ​സാ​ലി​നേ​ഷ​ൻ, ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Kuwait breaks the chain of attacks
