Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 9:47 AM IST

    ഫി​​ഫ അ​​റ​​ബ് ക​​പ്പ്

    യോ​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് മോ​​റി​​ത്താ​​നി​​യ​യെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ത​റ​പ​റ്റി​ച്ചു
    ഫി​​ഫ അ​​റ​​ബ് ക​​പ്പ്
    വി​ജ​യ​ത്തി​നു ശേ​ഷം കു​വൈ​ത്ത് ടീ​മി​ന്റെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മോ​​റി​​ത്താ​​നി​​യ​യെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ത​റ​പ​റ്റി​ച്ച് കു​വൈ​ത്തി​ന് ഫി​​ഫ അ​​റ​​ബ് ക​​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത. ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യി​ലെ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദ​ഹാം നേ​ടി​യ ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളു​ക​ളു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് അ​വ​സാ​ന 16 ടീ​മു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച​ത്.​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഏ​ഴാം മി​നി​റ്റി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദ​ഹാം കു​വൈ​ത്തി​നാ​യി ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി. 23ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ര​ണ്ടാം ഗോ​ളും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ നി​ല​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ഉ​ണ​ർ​ന്നു ക​ളി​ച്ച മോ​​റി​​ത്താ​​നി​​യ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.​ ഡി​​സം​​ബ​​ർ ഒ​​ന്നു​​മു​​ത​​ൽ 18 വ​​രെ ഖ​​ത്ത​​റി​​ലെ വി​​വി​​ധ വേ​​ദി​​ക​​ളി​​ലാ​​യാ​​ണ് ഏ​​ഷ്യ, ആ​​ഫ്രി​​ക്ക മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ള്ള അ​​റ​​ബ് ടീ​​മു​​ക​​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന അ​​റ​​ബ് ക​​പ്പ്. ലോ​​ക​​ഫു​​ട്ബാ​​ളി​​ലെ ഒ​​രു​​പി​​ടി പ​​വ​​ർ​​ഹൗ​​സു​​ക​​ളാ​​യ ടീ​​മു​​ക​​ളും ഫു​​ട്ബാ​​ളി​​നെ നെ​​ഞ്ചേ​​റ്റി​​യ ആ​​രാ​​ധ​​ക സം​​ഘ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി ഏ​​റെ ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​മാ​​ണ് അ​​റ​​ബ് ക​​പ്പ്. ഖ​ത്ത​ർ, തു​​നീ​​ഷ്യ, സി​റി​യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ (ഗ്രൂ​പ്-​എ), മൊ​റോ​ക്കോ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, കൊ​മോ​റോ​സ് (ഗ്രൂ​പ്-​ബി), ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​​എ.​​ഇ, കു​​വൈ​​ത്ത് (ഗ്രൂ​പ്-​സി), അ​ൾ​ജീ​രി​യ, ഇ​റാ​ഖ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ (ഗ്രൂ​പ്-​ഡി) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ടീം ​ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ. ​ടീ​മു​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും.

    ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ഈ​ജി​പ്ത്, ആ​റി​ന് ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഒ​മ്പ​തി​ന് യു.​എ.​ഇ ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. 1964,1992,1998 മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി അ​​റ​​ബ് ക​​പ്പ് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു കു​വൈ​ത്ത്.

    2012ൽ ​ഗ്രൂ​പ് സ്റ്റേ​ജി​ൽ പു​റ​ത്താ​യ കു​വൈ​ത്തി​ന് 2021 ൽ ​

    ചാമ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    News Summary - Kuwait beat Mauritania by two one-sided goals to secure qualification
