Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകു​വൈ​ത്ത്-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 9:10 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത്-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​യു​ക്ത സ​മി​തി: വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഏ​കോ​പ​ന യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വൈ​ത്ത്-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​യു​ക്ത സ​മി​തി: വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഏ​കോ​പ​ന യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഏ​കോ​പ​ന യോ​ഗം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത്-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​യു​ക്ത ഉ​ന്ന​ത സ​മി​തി​യു​ടെ 12ാമ​ത് സെ​ഷ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഏ​കോ​പ​ന യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ജീ​ബ് അ​ൽ ബാ​ദ​റി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗം. മു​ൻ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ ക​രാ​റു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ അ​വ​ലോ​ക​നം, സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന, തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളു​ടെ​യും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, പു​തി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ജീ​ബ് അ​ൽ ബാ​ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സെ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളു​ടെ ഏ​കീ​ക​ര​ണം, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, അ​ജ​ണ്ട ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​നം എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsMinistry of Foreign Affairsjoint committeekuwait-bahrain
    News Summary - Kuwait-Bahrain Joint Committee: Ministry of Foreign Affairs convenes coordination meeting
    Similar News
    Next Story
    X