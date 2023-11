cancel camera_alt കു​വൈ​ത്ത് സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ൽ By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

link കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ക്രൂ​ര​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം അ​യ​ച്ച രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണി​ത്.

രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 6,900 ട​ൺ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ ഈ​ജി​പ്ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. 546.9 ട​ണ്ണു​മാ​യി ലി​ബി​യ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും 412 ട​ണ്ണു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് മൂ​ന്നാ​മ​തു​മാ​ണ്. 286 ട​ണ്ണു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ മൊ​ത്തം സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് 8,495 ട​ൺ ആ​ണെ​ന്നും സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​റ​ബ് ഇ​ത​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത് 767 ട​ൺ സ​ഹാ​യ​മാ​ണ്. കു​വൈ​ത്തും സ​മീ​പ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും അ​യ​ക്കു​ന്ന സ​ഹാ​യം ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ ന​ഗ​ര​മാ​യ അ​ൽ അ​രി​ഷി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി വ​ഴി ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​രെ എ​ത്തി​യ മൊ​ത്തം മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം 9.262 ട​ൺ ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ കു​വൈ​ത്ത് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം അ​യ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യി എ​യ​ർ ബ്രി​ഡ്ജ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും 17 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി അ​ൽ അ​രി​ഷ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യം അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഭ​ക്ഷ​ണം, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ടെ​ന്റു​ക​ൾ, പു​ത​പ്പു​ക​ൾ, സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലു​ക​ൾ, ഡ്രി​ല്ലി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ൾ, ട്ര​ക്കു​ക​ൾ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​പ്ലൈ​സ്, 19 സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഗ​സ്സ​ക്കു​ള്ള കു​വൈ​ത്ത് സ​ഹാ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന ഇ​തി​ന​കം നി​ര​വ​ധി ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളും ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ 21 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ പൂ​ട്ടി. നൂ​റി​ലേ​റെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 51 ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നാ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രും രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രും വ​ലി​യ ദു​രി​തം നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. പാ​ർ​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ക​രു​ക​യും വൈ​ദ്യു​തി​യും ഇ​ന്ധ​ന​വും കു​ടി​വെ​ള്ള​വും നി​ല​ച്ച് ഭ​ക്ഷ​ണ​വും അ​ഭ​യ​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​യും ഗ​സ്സ നി​വാ​സി​ക​ൾ മാ​റി. ഇ​വ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് സ​ഹാ​യം. Show Full Article

