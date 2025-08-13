Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കാൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 11:29 AM IST

    സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കാൻ കുവൈത്ത് നാലുതരം ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    30 ദി​വ​സം മു​ത​ൽ 360 ദി​വ​സം വ​രെ​യാ​ണ് വി​സ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി
    സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കാൻ കുവൈത്ത് നാലുതരം ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​ലും പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​തി​യ വി​സ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചു.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കാ​യി കു​വൈ​ത്ത് വി​സ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് വ​കു​പ്പു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി വി​സ നേ​ടാം. വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഇ​ത് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ടൂ​റി​സ്റ്റ്, കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം, ബി​സി​ന​സ് വി​സ​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ല് ത​രം വി​സ​ക​ൾ ഇ​തു വ​ഴി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി.​സി.​സി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഓ​ൺ അ​റൈ​വ​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ​യും നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ലും ഇ​ള​വ് വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നാ​ലു വി​ഭാ​ഗ​മാ​യി ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ​ക​ളെ ത​രം തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​ന്നാം വി​ഭാ​ഗം: ശ​ക്ത​മാ​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടും മി​ക​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശേ​ഷി​യു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​ണ് ഈ ​വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ക. വി​വി​ധ​ത​രം വി​സ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ര​ണ്ടാം വി​ഭാ​ഗം: ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​വി​സ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, അ​മേ​രി​ക്ക, യു.​കെ, ഷെ​ങ്ക​ൻ വി​സ​ക​ളോ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ളോ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​സ ല​ഭി​ക്കും.

    മൂ​ന്നാം വി​ഭാ​ഗം: സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത​യു​ടെ തെ​ളി​വു​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​റ്റ് രേ​ഖ​ക​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി ഈ ​വി​ഭാ​ഗം ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    നാ​ലാം വി​ഭാ​ഗം: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും മ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ വ​രു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​വി​സ. ഓ​രോ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ​യും സ്വ​ഭാ​വ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ബാ​ധ​ക​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:travellersannouncesTourist VisaKuwait News
    News Summary - Kuwait announces four types of tourist visas to attract visitors
    Similar News
    Next Story
    X