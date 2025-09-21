Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 12:03 PM IST

    സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തും യു.​എ​സും

    കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ​സ് സൈ​നി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തും-​യു.​എ​സും. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ആ​ർ​മി ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫോ​ഴ്‌​സ് ക​മാ​ൻ​ഡും, യു.​എ​സ് ആ​ർ​മി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫോ​ഴ്‌​സ് ക​മാ​ൻ​ഡും ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​രി​ശീ​ല​ന യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​താ​യി ആ​ർ​മി ജ​ന​റ​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫോ​ഴ്‌​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ സു​വൈ​ദി​യും യു.​എ​സ് ആ​ർ​മി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫോ​ഴ്‌​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ പാ​ട്രി​ക് ഫ്രാ​ങ്കും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും പോ​രാ​ട്ട സ​ന്ന​ദ്ധ​ത ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് യോ​ഗം. 2025-26 സീ​സ​ണി​ലേ​ക്കു​ള്ള സം​യു​ക്ത പ​രി​ശീ​ല​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    TAGS:UScooperationmilitaryKuwait
    News Summary - Kuwait and US to increase military cooperation
