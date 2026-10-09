Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സൈനിക-സുരക്ഷാ സഹകരണം: ചർച്ച നടത്തി കുവൈത്തും യു.എസും

    text_fields
    bookmark_border
    യോഗത്തിൽ മുതിർന്ന കമാൻഡർമാരും ഒഫീസർമാരും പങ്കെടുത്തു
    സൈനിക-സുരക്ഷാ സഹകരണം: ചർച്ച നടത്തി കുവൈത്തും യു.എസും
    cancel

    കുവൈത്ത്‌ സിറ്റി: സൈനിക-സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ ചർച്ച ചെയ്തു കുവൈത്തും യു.എസും. കുവൈത്ത് നാഷണൽ ഗാർഡ് (കെ.എൻ.ജി) അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹമദ് അൽ ബർജാസ്, കുവൈത്തിലെ യു.എസ് ഡിഫൻസ് അറ്റാഷെയും യു.എസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് പ്രതിനിധിയുമായ കേണൽ ബ്രയാൻ മക്കല്ലോഗ്, മിലിട്ടറി അറ്റാഷെ സ്റ്റീവൻ തോമസ് എന്നിവരുമായി ഇതുസംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തി.

    കുവൈത്ത് നാഷണൽ ഗാർഡ് ആസ്ഥാനത്തെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ അൽ ബർജാസയുടെ ഒഫീസിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ മുതിർന്ന കമാൻഡർമാരും ഒഫീസർമാരും പങ്കെടുത്തു. യു.എസ്. പ്രതിനിധി സംഘത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത കുവൈത്ത് നാഷണൽ ഗാർഡ്, നേതൃത്വത്തിന്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിശിഷ്ടമായ ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Kuwait, US discuss military-security cooperation
    Next Story
    X