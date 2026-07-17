സൈനിക സഹകരണം ചർച്ചചെയ്തു കുവൈത്തും തുർക്കിയയും

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Posted Ondate_range 17 July 2026 9:59 AM IST
Updated Ondate_range 17 July 2026 9:59 AM IST
സൈനിക സഹകരണം ചർച്ചചെയ്തു കുവൈത്തും തുർക്കിയയുംtext_fields
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News Summary - Kuwait and Turkey discuss military cooperation
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സൈനിക സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നത് ചർച്ചചെയ്തു കുവൈത്ത്, തുർക്കിയ സൈനിക മേധാവികൾ.
കുവൈത്ത് കരസേനാ മേധാവി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഖാലിദ് അൽ ഷുറൈയാൻ തുർക്കിയ കരസേനാ മേധാവി സെൽചുക് ബയ്റക്താറോഗ്ലുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അങ്കാറയിലെ ടർക്കിഷ് ജനറൽ സ്റ്റാഫ് ആസ്ഥാനത്തായിരുന്നു കൂടികാഴ്ച.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സൈനിക-പ്രതിരോധ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള വഴികളും, പ്രാദേശികവും അന്താരാഷ്ട്രവുമായ സംഭവവികാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവായ താൽപ്പര്യങ്ങളും ഇരു ജനറൽമാരും ചർച്ച ചെയ്തതായി ജനറൽ സ്റ്റാഫ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
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