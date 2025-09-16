Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 7:35 AM IST

    സു​ര​ക്ഷ​പ​രി​ശീ​ല​ന സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കു​വൈ​ത്തും തു​ർ​ക്കി​യ​യും

    സു​ര​ക്ഷ​പ​രി​ശീ​ല​ന സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കു​വൈ​ത്തും തു​ർ​ക്കി​യ​യും
    കു​വൈ​ത്ത്-​തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കു​വൈ​ത്തും തു​ർ​ക്കി​യ​യും. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡും തു​ർ​ക്കി​യ ജെ​ൻ​ഡ​ർ​മേ​രി​യും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ദി​വാ​ൻ ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കേ​ണ​ൽ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ നൂ​രി​യും കു​വൈ​ത്തി​ലെ തു​ർ​ക്കി എം​ബ​സി​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​കാ​ര്യ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വും ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ‘പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഹോം​ലാ​ൻ​ഡ്’ ന്റെ ​ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ലാ​ണ് ഈ ​ക​രാ​റെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:turkeycooperationKuwait
    News Summary - Kuwait and Turkey agree on security training cooperation
