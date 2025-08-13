Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 11:09 AM IST

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കു​വൈ​ത്തും സോ​മാ​ലി​യ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കു​വൈ​ത്തും സോ​മാ​ലി​യ​യും
    cancel
    camera_alt

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ സോ​മാ​ലി​യ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദി​സ​ലാം അ​ബ്ദി

    അ​ലി​​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കു​വൈ​ത്തും സോ​മാ​ലി​യ​യും. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സം​യു​ക്ത സ​മി​തി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ലും, ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ലും, സൗ​ദ് അ​ൽ-​നാ​സ​ർ അ​ൽ-​സ​ബാ​ഹ് ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റി​ക് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടും സൊ​മാ​ലി ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റി​ക് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ലും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു.

    സോ​മാ​ലി​യ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദി​സ​ലാം അ​ബ്ദി അ​ലി​യു​ടെ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ. കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ​യു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, അ​വ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​രു​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹു​മാ​യും അ​ബ്ദി​സ​ലാം അ​ബ്ദി അ​ലി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:somaliaKuwait Newsbilateral cooperationgulf news malayalam
    News Summary - Kuwait and Somalia to strengthen bilateral cooperation
    Similar News
    Next Story
    X