ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കുവൈത്തും സോമാലിയയുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കുവൈത്തും സോമാലിയയും. ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിനായുള്ള സംയുക്ത സമിതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിലും, ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിലും, സൗദ് അൽ-നാസർ അൽ-സബാഹ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും സൊമാലി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രത്തിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചു.
സോമാലിയ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ദിസലാം അബ്ദി അലിയുടെ കുവൈത്ത് സന്ദർശനത്തിനിടെയായിരുന്നു ഒപ്പുവെക്കൽ. കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ദുല്ല അൽ യഹ്യയുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ, അവ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ എന്നിവ ഇരുവരും സംസാരിച്ചു. കിരീടാവകാശി ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹുമായും അബ്ദിസലാം അബ്ദി അലി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
