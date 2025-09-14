Begin typing your search above and press return to search.
    നാവിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കുവൈത്തും സൗദിയും

    നാവിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കുവൈത്തും സൗദിയും
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് നേ​വ​ൽ ബേ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്-​സൗ​ദി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നാ​വി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കു​വൈ​ത്തും സൗ​ദി​യും. നാ​വി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും സം​യു​ക്ത ഏ​കോ​പ​ന​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത്-​സൗ​ദി ഏ​കോ​പ​ന​യോ​ഗം കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    സേ​ന​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​യു​ക്ത നാ​വി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം പ​ങ്കി​ട​ൽ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് നേ​വ​ൽ ബേ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് നേ​വ​ൽ ഫോ​ഴ്‌​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ റി​യ​ർ അ​ഡ്മി​റ​ൽ സെ​യ്ഫ് അ​ൽ ഹം​ലാ​ൻ റോ​യ​ൽ സൗ​ദി നേ​വ​ൽ ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ ഈ​സ്റ്റേ​ൺ ഫ്ലീ​റ്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ റി​യ​ർ അ​ഡ്മി​റ​ൽ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ൽ ഒ​തൈ​ബി​യെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

