നാവിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കുവൈത്തും സൗദിയും

നാവിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കുവൈത്തും സൗദിയുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: നാവിക സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കുവൈത്തും സൗദിയും. നാവികപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരണവും സംയുക്ത ഏകോപനവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി രണ്ടാമത്തെ കുവൈത്ത്-സൗദി ഏകോപനയോഗം കുവൈത്തിൽ നടന്നു.
സേനയുടെ വാർഷിക പ്രവർത്തന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംയുക്ത നാവിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വൈദഗ്ധ്യം പങ്കിടൽ യോഗം ചർച്ചചെയ്തു.
മുഹമ്മദ് അൽ അഹ്മദ് നേവൽ ബേസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കുവൈത്ത് നേവൽ ഫോഴ്സ് കമാൻഡർ റിയർ അഡ്മിറൽ സെയ്ഫ് അൽ ഹംലാൻ റോയൽ സൗദി നേവൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഈസ്റ്റേൺ ഫ്ലീറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡർ റിയർ അഡ്മിറൽ മൻസൂർ അൽ ഒതൈബിയെയും പ്രതിനിധി സംഘത്തെയും സ്വീകരിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register