കുവൈത്ത്- സൗദി ധാരണപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു

കുവൈത്ത്- സൗദി ധാരണപത്രം ഒപ്പുവെച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വൈദ്യുതി, പുനരുപയോഗ ഊർജം മേഖലകളിൽ ഒരുമിച്ചു നീങ്ങാൻ കുവൈത്തും സൗദി അറേബ്യയും. ഇതുസംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രത്തിൽ കുവൈത്ത് വൈദ്യുതി, ജല, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രി ഡോ. സുബൈഹ് അൽ മുഖൈസീമും സൗദി ഊർജ്ജ മന്ത്രി അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സൽമാനും ഒപ്പുവെച്ചു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളും വികസന മുൻഗണനകളും നിറവേറ്റുന്ന സഹകരണത്തിന്റെ പുതിയ ഘട്ടത്തിന് ധാരണാപത്രത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതായി അൽ മുഖൈസീം പറഞ്ഞു. പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, ഗ്രിഡ് ഇന്റർകണക്ഷൻ മുതൽ ഊർജ്ജ സംഭരണം, സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡുകൾ വരെയുള്ള വിവിധ മേഖലകളെ ധാരണാപത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പങ്കിടാനും പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും അവസരങ്ങൾ ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സഹകരണ മേഖലകൾ സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള കുവൈത്തിന്റെ താൽപ്പര്യവും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത, സംഭരണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡുകൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, വൈദ്യുതി സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കൽ, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം വികസിപ്പിക്കൽ, ഗ്രിഡ് പരസ്പരബന്ധം, വൈദ്യുതി കയറ്റുമതി എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയിലെ സഹകരണത്തിനുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് ധാരണാപത്രം നൽകുന്നു.
വൈദ്യുതി വിതരണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രത്യേക കമ്പനികൾക്കിടയിൽ പങ്കാളിത്ത അവസരങ്ങൾ തുറക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കൽ, ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം, കൃത്രിമബുദ്ധി, നവീകരണം, ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ സൈബർ സുരക്ഷ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
മെറ്റീരിയലുകൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കുന്നതിനും അനുബന്ധ വിതരണ ശൃംഖലകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിനും, വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെയും വിവരങ്ങളുടെയും കൈമാറ്റം, പരിശീലന പരിപാടികൾ, പ്രത്യേക സന്ദർശനങ്ങൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സർവകലാശാലകളുമായും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുമായും സംയുക്ത ഗവേഷണം എന്നിവയും ഇത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.
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