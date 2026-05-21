Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 May 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 21 May 2026 9:04 AM IST

    മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കുവൈത്തും സൗദിയും

    text_fields
    bookmark_border
    മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കുവൈത്തും സൗദിയും
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങളും മുൻനിർത്തി കുവൈത്തും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിൽ ഉന്നതതല ചർച്ച നടത്തി. സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ ബിൻ അബ്​ദുല്ലയുമായി കുവൈത്ത്​ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ്​ ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹ് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തിയത്.

    മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സുരക്ഷാ-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പുലർത്തേണ്ട ഏകോപനത്തെയും കൂടിയാലോചനകളെയും കുറിച്ചും ഇരു വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. മേഖലയിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത നീക്കങ്ങളും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DevelopmentsdiscussKuwaitSaudi Arabia
    News Summary - Kuwait and Saudi Arabia discuss regional developments
    Similar News
    Next Story
    X