Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 1:49 PM IST

    സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി കു​വൈ​ത്തും ഒ​മാ​നും

    • അ​മീ​ർ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    • അ​മീ​റി​നും പ്ര​തി​നി​ധിസം​ഘ​ത്തി​നും ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക വി​രു​ന്നും ഒ​രു​ക്കി
    kuwaiti emir, oman sulthan
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി കു​വൈ​ത്തും ഒ​മാ​നും. സൗ​ഹൃ​ദ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. കു​വൈ​ത്തും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​വും, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും, വ്യാ​പാ​ര-​നി​ക്ഷേ​പ ഏ​കോ​പ​ന​വും സം​യോ​ജ​ന​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    അ​മീ​റി​നും പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​നും ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക വി​രു​ന്നും ഒ​രു​ക്കി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​മീ​റി​ന് ഊ​ഷ്മ​ള വ​വേ​ൽ​പാണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ റോ​യ​ൽ എയ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി അ​മീ​റി​നെ വ​ര​വേ​റ്റു. മു​തി​ർ​ന്ന ഒ​മാ​നി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും റോ​യ​ൽ കോ​ട​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ്വീ​ക​ര​ണം.

    cooperationoman sulthanKuwaiti emirgulf news malayalam
    News Summary - Kuwait and Oman strengthen cooperation and friendship
