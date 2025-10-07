സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാൻ കുവൈത്തും ലക്സംബർഗും; ധാരണപത്രത്തിൽ ഒപ്പുെവച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാൻ കുവൈത്തും ലക്സംബർഗും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച ധാരണപത്രത്തിൽ ഒപ്പുെവച്ചു.
കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ദുല്ല അൽ യഹ്യയും ലക്സംബർഗ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ സേവ്യർ ബെറ്റലും ധാരണപത്രത്തിൽ ഒപ്പുെവച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും മന്ത്രിമാരുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കി. ജി.സി.സിയും യൂറോപ്യൻ യൂനിയനും തമ്മിലുള്ള കുവൈത്തിൽ നടന്ന ഉന്നതതല മന്ത്രിതല ഫോറത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങ്.
ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും ഏറ്റവും പുതിയ പ്രാദേശിക, ആഗോള സംഭവ വികാസങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതായി കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
