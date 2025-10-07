Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസ​ഹ​ക​ര​ണം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 12:42 PM IST

    സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തും ല​ക്സം​ബ​ർ​ഗും; ധാ​ര​ണപ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​​െവ​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തും ല​ക്സം​ബ​ർ​ഗും; ധാ​ര​ണപ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​​െവ​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‍യ​യും ല​ക്സം​ബ​ർ​ഗ്

    ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സേ​വ്യ​ർ

    ബെ​റ്റ​ലും കൂ​ടി​ക്ക​ഴ്ച​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​​വൈ​​ത്ത് സി​​റ്റി: വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തും ല​ക്സം​ബ​ർ​ഗും. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​​െവ​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‍യ​യും ല​ക്സം​ബ​ർ​ഗ് ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സേ​വ്യ​ർ ബെ​റ്റ​ലും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​​െവ​ച്ചു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു​വ​ര​ും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജി.​സി.​സി​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​ത​ല മ​ന്ത്രി​ത​ല ഫോ​റ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്.

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള സം​ഭ​വ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cooperationLuxembourgKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Kuwait and Luxembourg sign memorandum of understanding to enhance cooperation
    Similar News
    Next Story
    X