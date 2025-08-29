Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    29 Aug 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 10:09 AM IST

    സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കു​വൈ​ത്തും ഇ​റ്റ​ലി​യും

    സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കു​വൈ​ത്തും ഇ​റ്റ​ലി​യും
    പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഇ​റ്റ​ലി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ലോ​റെ​ൻ​സോ മൊ​റി​നി​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​സ്സ​ബാ​ഹ് കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​റ്റ​ലി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ലോ​റെ​ൻ​സോ മൊ​റി​നി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സൈ​നി​ക ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    കു​വൈ​ത്തും ഇ​റ്റ​ലി​യും ത​മ്മി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ ഇ​രു​വ​രും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​വും ഇ​രു​വ​രും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

